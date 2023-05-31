Медведев: "Единая Россия" сможет вывести новые регионы на общероссийский уровень

"Единая Россия" сможет сделать всё необходимое, чтобы повысить уровень жизни в четырёх новых субъектах РФ до среднероссийских показателей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Это не очень просто сделать, потому что мы с вами понимаем реальную ситуацию, понимаем, что военные действия продолжаются, но, с другой стороны, это нам по силам и в этом направлении нужно работать — работать не покладая рук", — сказал Медведев на заседании генсовета ЕР.

Он добавил, что достичь данной цели ЕР может только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными властями.