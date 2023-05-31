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31 мая, 15:58

Медведев: "Единая Россия" сможет вывести новые регионы на общероссийский уровень

"Единая Россия" сможет сделать всё необходимое, чтобы повысить уровень жизни в четырёх новых субъектах РФ до среднероссийских показателей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Это не очень просто сделать, потому что мы с вами понимаем реальную ситуацию, понимаем, что военные действия продолжаются, но, с другой стороны, это нам по силам и в этом направлении нужно работать — работать не покладая рук", — сказал Медведев на заседании генсовета ЕР.

Он добавил, что достичь данной цели ЕР может только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными властями.

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Ранее Медведев заявил, что, несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз "Единой России" состоялось. Напомним, что электронное предварительное голосование ЕР проходило с 22 по 28 мая в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В частности, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Сайт "Единой России"

Наталья Исакова
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