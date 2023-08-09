Киев замыслил подлую провокацию из-за выборов в новых регионах России

Верховная рада выступила с обращением к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в новых регионах России сентябрьскими выборами. 287 украинских депутатов призвали иностранных коллег не признавать результаты голосования в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей.

В том же документе Рада призвала международные организации, осуществляющие наблюдение за выборами, проигнорировать просьбы России по поводу участия в избирательном процессе. Украина требует не присылать на новые регионы наблюдателей и экспертов, не признавать легитимность органов, которые организуют выборы и, тем самым, оказать Киеву нематериальную поддержку.