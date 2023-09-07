Украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра

Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника на острове Переяславский в устье реки Днепр. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 7 сентября, в Минобороны России. Всего украинская армия потеряла за последние сутки на Херсонском направлении до 25 бойцов, отметило военное ведомство. Среди других потерь противника — два автомобиля и две артиллерийские системы М777 производства США.

"Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении Министерства обороны.