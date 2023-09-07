Украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра
Минобороны РФ: Уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника на острове Переяславский в устье реки Днепр. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 7 сентября, в Минобороны России. Всего украинская армия потеряла за последние сутки на Херсонском направлении до 25 бойцов, отметило военное ведомство. Среди других потерь противника — два автомобиля и две артиллерийские системы М777 производства США.
"Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении Министерства обороны.
Ранее Лайф писал, что российские военные отразили девять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении. А на днях стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британский танк Challenger 2. Видео с подбитой техникой опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, уточнив, что машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении.
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