Российские войска уничтожили первый британский танк Challenger 2
Forbes: ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2
Российские войска уничтожили первый британский танк Challenger 2. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, машина была сожжена в боях под Работиным на Запорожском направлении. Уничтожение танка подтвердило и издание Forbes.
"Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу нацистов, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение ещё на первой линии российской обороны", — написал Рогов в телеграм-канале.
Британский танк Challenger 2, уничтоженный ВС РФ под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. Видео © телеграм-канал Владимира Рогова
Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, ВСУ было направлено 14 единиц этих боевых машин. Танки Challenger 2 применялись при ведении боевых действий в Косове и Ираке.
Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал журналистам о серьёзных потерях украинских войск. Так, только за сутки ВСУ лишились шести танков в районе того же села Работино Запорожской области.
Shutterstock