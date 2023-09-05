Российские войска уничтожили первый британский танк Challenger 2. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, машина была сожжена в боях под Работиным на Запорожском направлении. Уничтожение танка подтвердило и издание Forbes.

"Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу нацистов, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение ещё на первой линии российской обороны", — написал Рогов в телеграм-канале.

Британский танк Challenger 2, уничтоженный ВС РФ под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. Видео © телеграм-канал Владимира Рогова

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, ВСУ было направлено 14 единиц этих боевых машин. Танки Challenger 2 применялись при ведении боевых действий в Косове и Ираке.