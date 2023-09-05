Немецкие танки Leopard, которые применяют Вооружённые силы Украины, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

По его словам, все видели кадры, на которых танки Leopard подрываются на российских противотанковых минах. При этом ранее заявлялось, что техника является "чудесной машиной, которая сомнёт и раздавит противника".

"Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — сказал офицер и добавил, что у ВС РФ мин хватит на все немецкие танки и американские БМП Bradley.