Немецкий производитель танков Leopard угробил репутацию из-за Украины

Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Журналисты пояснили, что Rheinmetall не одно десятилетие производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всём мире. В то же время на Западе очень превозносили отправку на Украину немецких танков Leopard 2 и ожидали "переломного момента". В результате боевые машины не оправдали надежд, а сообщения с территории боевых действий производят негативное впечатление.