Немецкий производитель танков Leopard угробил репутацию из-за Украины
DWN: Выпускающий танки Leopard концерн Rheinmetall понёс ущерб из-за Украины
Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Журналисты пояснили, что Rheinmetall не одно десятилетие производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всём мире. В то же время на Западе очень превозносили отправку на Украину немецких танков Leopard 2 и ожидали "переломного момента". В результате боевые машины не оправдали надежд, а сообщения с территории боевых действий производят негативное впечатление.
"Таким образом, немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", — говорится в публикации.
Ранее в Пентагоне признали, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось. Об этом в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он также признал, что Вашингтон опоздал с поставками оружия Киеву.
ТАСС / Arno Burgi / DPA