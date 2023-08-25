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25 августа, 12:35

В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении

Милли признал, что наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

В Пентагоне признали, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось. Об этом в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он также признал, что Вашингтон опоздал с поставками оружия Киеву.

"Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей", — заявил он.

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Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Но для украинских войск этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по данным Минобороны РФ, за два месяца ВСУ лишились более 43 тысяч солдат и пяти тысяч единиц техники, включая 25 танков "Леопард".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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