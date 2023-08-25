В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении

В Пентагоне признали, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось. Об этом в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он также признал, что Вашингтон опоздал с поставками оружия Киеву.

"Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей", — заявил он.