Швейцария отказалась от продажи около 100 танков Leopard 1А5 компании, которая собиралась поставить их Украине. И теперь эта военная техника просто ржавеет, заявил военный эксперт Питер Сучиу.

В статье для издания 19FortyFive он отметил, что ранее Швейцария планировала продать немецкому оборонному концерну Rheinmetall 96 танков, которые сейчас находятся в Италии, однако в итоге отказалась от планов и начала расследование сделки.

"Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времён холодной войны продолжат ржаветь в Италии", — подчеркнул Сучиу.

По его словам, власти Швейцарии, отказавшись от продажи танков, фактически помогают России, ведь Киев мог бы использовать данную военную технику в рамках так называемого контрнаступления.