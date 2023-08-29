На Западе рассказали, как Швейцария оставила Украину без танков Leopard 1А5
19FortyFive: Нужные Киеву швейцарские танки Leopard 1А5 ржавеют в Италии
Швейцария отказалась от продажи около 100 танков Leopard 1А5 компании, которая собиралась поставить их Украине. И теперь эта военная техника просто ржавеет, заявил военный эксперт Питер Сучиу.
В статье для издания 19FortyFive он отметил, что ранее Швейцария планировала продать немецкому оборонному концерну Rheinmetall 96 танков, которые сейчас находятся в Италии, однако в итоге отказалась от планов и начала расследование сделки.
"Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времён холодной войны продолжат ржаветь в Италии", — подчеркнул Сучиу.
По его словам, власти Швейцарии, отказавшись от продажи танков, фактически помогают России, ведь Киев мог бы использовать данную военную технику в рамках так называемого контрнаступления.
Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard 1 у бельгийской фирмы OIP Land Systems. В Дюссельдорфе технику планируют модернизировать, после чего большую её часть передадут Киеву. Уточнялось, что из 50 танков порядка 30 транспортируют на Украину.
Wikipedia / Ministério da Defesa