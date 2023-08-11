Перехвачены украденные США документы Швейцарии о помощи ВСУ
Хакеры из "Джокер ДНР" слили документы Швейцарии о поставках вооружения для ВСУ
Хакерская группировка "Джокер ДНР" слила в Сеть документы Госсекретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) о путях поставки вооружения для ВСУ. Утверждается, что данные сначала были перехвачены американскими спецслужбами, а затем переданы ими украинской стороне.
"На одной из электронных почт ВСУ был обнаружен интересный документ о поисках схем поставок швейцарского вооружения на Украину, чтобы и вооружение поставлять, и нейтральный статус сохранить. Этот документ передали украинской стороне спецслужбы США, которые также шпионят за швейцарцами", — написал главарь хакеров в телеграм-канале.
Согласно опубликованным данным, "нейтральный" Берн рассматривает возможность создания "обменного кольца" с одним из государств Балтии и Данией. По нему Швейцария будет отправлять имущество не Украине, а восполнять им арсеналы Европы. К примеру, Литва отправляет бронемашины ВСУ, а взамен получает БМП Piranha III швейцарского производства. Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш уже подтвердил журналистам, что слитый документ является подлинным. По его словам, бумага была составлена в начале этого года.
Ранее постпред Швейцарии в ООН Паскаль Берисвил говорила о невозможности реэкспорта швейцарского вооружения на Украину, так как это противоречит действующему законодательству нейтральной страны. В марте стало известно, что Берн предпочёл уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ.
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