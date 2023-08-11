Перехвачены украденные США документы Швейцарии о помощи ВСУ

Хакерская группировка "Джокер ДНР" слила в Сеть документы Госсекретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) о путях поставки вооружения для ВСУ. Утверждается, что данные сначала были перехвачены американскими спецслужбами, а затем переданы ими украинской стороне.

"На одной из электронных почт ВСУ был обнаружен интересный документ о поисках схем поставок швейцарского вооружения на Украину, чтобы и вооружение поставлять, и нейтральный статус сохранить. Этот документ передали украинской стороне спецслужбы США, которые также шпионят за швейцарцами", — написал главарь хакеров в телеграм-канале.