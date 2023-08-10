Эксперт заявил о налаженной схеме по вывозу детей с Украины на Запад
Эксперт Комов: С Украины уже налажен поток детей на Запад
С Украины налажен поток детей в Европу, на этом зарабатывают заинтересованные европейцы. Такое мнение высказал представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов.
Так он прокомментировал историю семьи из Одессы, которая переехала в Швейцарию, а там органы опеки отобрали у них новорождённого ребёнка. После этого семья попросила помощи у России.
"К сожалению, дети часто становятся товаром во время военных, геополитических конфликтов. Мы знаем, что Мел Гибсон, в частности, занимается вопросом помощи таким детям", — сказал Комов в беседе с "Царьградом".
По его словам, России будет трудно помочь паре из Одессы из-за действий Коллективного Запада, настроенного против Москвы. В Швейцарии представителей РФ не станут слушать.
Ранее Лайф писал о расследовании журналистов, в рамках которого были найдены факты исчезновения в Европе тысяч детей с Украины.
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