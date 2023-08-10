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10 августа, 13:33

Эксперт заявил о налаженной схеме по вывозу детей с Украины на Запад

Эксперт Комов: С Украины уже налажен поток детей на Запад

С Украины налажен поток детей в Европу, на этом зарабатывают заинтересованные европейцы. Такое мнение высказал представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов.

Так он прокомментировал историю семьи из Одессы, которая переехала в Швейцарию, а там органы опеки отобрали у них новорождённого ребёнка. После этого семья попросила помощи у России.

"К сожалению, дети часто становятся товаром во время военных, геополитических конфликтов. Мы знаем, что Мел Гибсон, в частности, занимается вопросом помощи таким детям", — сказал Комов в беседе с "Царьградом".

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По его словам, России будет трудно помочь паре из Одессы из-за действий Коллективного Запада, настроенного против Москвы. В Швейцарии представителей РФ не станут слушать.

Ранее Лайф писал о расследовании журналистов, в рамках которого были найдены факты исчезновения в Европе тысяч детей с Украины.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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