С Украины налажен поток детей в Европу, на этом зарабатывают заинтересованные европейцы. Такое мнение высказал представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов.

Так он прокомментировал историю семьи из Одессы, которая переехала в Швейцарию, а там органы опеки отобрали у них новорождённого ребёнка. После этого семья попросила помощи у России.

"К сожалению, дети часто становятся товаром во время военных, геополитических конфликтов. Мы знаем, что Мел Гибсон, в частности, занимается вопросом помощи таким детям", — сказал Комов в беседе с "Царьградом".

По его словам, России будет трудно помочь паре из Одессы из-за действий Коллективного Запада, настроенного против Москвы. В Швейцарии представителей РФ не станут слушать.