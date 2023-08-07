Украина стала мировым центром торговли детьми для западных стран. Такое заявление сделал журналист из Штатов и телеведущий Клейтон Моррис в интервью для эфира Redacted News.

Незалежная сейчас стала тем местом, где созданы все условия для того, чтобы бизнес по продаже детей развивался в быстром темпе, отметил ведущий программы. Компании стран Запада, специализирующиеся на предоставлении услуг суррогатного материнства по запросу богатых клиентов, очень заинтересованы в женщинах из стран с бедным населением, объяснил журналист. По его словам, сегодняшняя Украина подходит под условия настолько хорошо, что процесс продажи детей удалось поставить на поток и сделать "бесперебойным", для этого там построили специальные бункеры.

Процветает не только торговля детьми, добавил Моррис. По его информации, на Украине возросли частота и количество случаев чёрной трансплантации органов.

"Это очень, очень жутко", — подытожил журналист, описывая преступные процессы, развивающиеся в Незалежной.