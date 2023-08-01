Режим Зеленского поддерживает торговлю детьми на Украине, заявили в Госдуме
Спикер ГД Володин: Режим Зеленского поддерживает преступления против детей
Нынешний украинский режим поддерживает торговлю детьми в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Володин также рассказал, что на Украине достаточно популярно суррогатное материнство, хоть во многих государствах мира эта практика запрещена. В Незалежной же, по словам депутата, подобные услуги рекламируются на каждом шагу, а женщин, которые вынашивают детей для иностранцев, вербуют по всей стране. И сегодня многие девушки, чьих мужчин насильно забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы заработать хоть какие-то средства на существование. В то же время власти не оставляют попыток угодить своим покровителям на Западе, продолжая истреблять украинский народ.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы. До задержания подозреваемый продал уже как минимум троих детей в возрасте от одного года до двух лет.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER