Володин также рассказал, что на Украине достаточно популярно суррогатное материнство, хоть во многих государствах мира эта практика запрещена. В Незалежной же, по словам депутата, подобные услуги рекламируются на каждом шагу, а женщин, которые вынашивают детей для иностранцев, вербуют по всей стране. И сегодня многие девушки, чьих мужчин насильно забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы заработать хоть какие-то средства на существование. В то же время власти не оставляют попыток угодить своим покровителям на Западе, продолжая истреблять украинский народ.