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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:19

Режим Зеленского поддерживает торговлю детьми на Украине, заявили в Госдуме

Спикер ГД Володин: Режим Зеленского поддерживает преступления против детей

Нынешний украинский режим поддерживает торговлю детьми в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Володин также рассказал, что на Украине достаточно популярно суррогатное материнство, хоть во многих государствах мира эта практика запрещена. В Незалежной же, по словам депутата, подобные услуги рекламируются на каждом шагу, а женщин, которые вынашивают детей для иностранцев, вербуют по всей стране. И сегодня многие девушки, чьих мужчин насильно забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы заработать хоть какие-то средства на существование. В то же время власти не оставляют попыток угодить своим покровителям на Западе, продолжая истреблять украинский народ.

В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам⁠⁠
В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам⁠⁠

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы. До задержания подозреваемый продал уже как минимум троих детей в возрасте от одного года до двух лет.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Максим Плетнёв
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