На Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы
В Закарпатье на Украине задержали мужчину, который продавал детей на органы. Фото © Telegram / Віталій Глагола (official)
В Закарпатской области Украины задержали мужчину, который продавал детей на органы в Европу. Задержание прошло на границе со Словакией, на КПП Малые Селменцы.
Как сообщает издание "Украина.ру", мужчина искал родителей, которые готовы продать ребёнка на органы. Его интересовали дети в возрасте от одного до двух лет. Уточняется, что до задержания подозреваемый продал уже как минимум троих детей.
Ранее Лайф писал о том, что в Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Мужчина также готовил теракт.