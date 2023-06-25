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25 июня, 13:50
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На Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы

<p>В Закарпатье на Украине задержали мужчину, который продавал детей на органы. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/VGlagola" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Віталій Глагола (official)</a></p>

В Закарпатье на Украине задержали мужчину, который продавал детей на органы. Фото © Telegram / Віталій Глагола (official)

В Закарпатской области Украины задержали мужчину, который продавал детей на органы в Европу. Задержание прошло на границе со Словакией, на КПП Малые Селменцы.

Как сообщает издание "Украина.ру", мужчина искал родителей, которые готовы продать ребёнка на органы. Его интересовали дети в возрасте от одного до двух лет. Уточняется, что до задержания подозреваемый продал уже как минимум троих детей.

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Ранее Лайф писал о том, что в Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Мужчина также готовил теракт.

Илья Суриков
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