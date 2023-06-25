На Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы

В Закарпатской области Украины задержали мужчину, который продавал детей на органы в Европу. Задержание прошло на границе со Словакией, на КПП Малые Селменцы.

Как сообщает издание "Украина.ру", мужчина искал родителей, которые готовы продать ребёнка на органы. Его интересовали дети в возрасте от одного до двух лет. Уточняется, что до задержания подозреваемый продал уже как минимум троих детей.