В США женщина украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и пенисами

В американском штате Арканзас женщина присвоила свыше 20 ящиков с частями человеческих тел, принадлежавших медицинской школе, чтобы продать их в Сети. Об этом пишет NPR.

Компания, в которой работала 36-летняя Кэндас Чапман Скотт, занималась кремацией медицинских отходов. Женщина решила воспользоваться ситуацией и выложила в Сеть объявление о продаже забальзамированного мозга, который у неё купили за 1,2 тысячи долларов. Останавливаться на этом она не собиралась и своему первому покупателю также "отпустила" ухо, руку, лёгкие, печень, почки, молочные железы, несколько пенисов, эмбрионы, кожу, черепа и целую человеческую голову общей стоимостью 10,9 тысячи долларов.

Предприимчивую даму задержали, предъявив ей обвинение в мошенничестве, а также перевозке краденого имущества через границы штатов. Вину она не признала.