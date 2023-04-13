В соцсетях завирусилась запись, на которой украинец признаётся в жестоких издевательствах над пленными бойцами ВС РФ. На видео некий "Владимир Васильевич" представляется полевым хирургом. По его словам, он вырезает военнопленным органы, чтобы потом их продать на чёрном рынке.

Украинский полевой хирург рассказал, как издевается над российскими военнопленными. Видео © Соцсети

"Я вашим тварям 27-летним вырезаю глазки, почки и печёночку. Если его (военнопленного. — Прим. Лайфа) привезли ко мне, а у него ножечки уже нету, то для меня он уже труп", — сказал украинец.

Он также похвастался, что якобы делает все эти манипуляции без обезболивающих и "балдеет от этого". Причём никаких подтверждений его словам нет. Как сообщает RT, в настоящее время ролик с "Владимиром Васильевичем" отправлен в следственные органы РФ. По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.