Журналисты провели расследование и обнаружили факты исчезновения в Европе тысяч несовершеннолетних, которые были вывезены туда с подконтрольных Украине территорий. Речь идёт о сиротах, которых некому искать, пишет "Газета.ru".

В июле основатель проекта UkrLeaks, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выпустил статью под названием "Украинские дети — жертвы современных работорговцев из Британии и США", в которой раскрыл структуру организации, занимающейся поиском и отбором детей, а также подготовкой документов для их гуманитарного вывоза. По его словам, в королевстве дети подвергаются сексуальному насилию со стороны аристократических семей. Причём вовлечены в подобные дела в том числе и тайные агенты британских служб, частных военных компаний, сотрудники СБУ и других госструктур Украины.

А украинская журналистка Алёна Клочко выяснила, что в США детей отправляют для новых научных открытий и нужд местной прогрессивной медицины. По её словам, там особенно интересуются ребятами с врождёнными и приобретёнными психическими заболеваниями, у которых нет опекунов и родственников. А заниматься подобным может исполнительный директор Noetic International Inc. Джонна Хоулмен, которой также принадлежат Next North Inc. и НПО Aviation Without Borders (AWB), тесно сотрудничающие с разведкой.

Кроме того, в вывозе украинских детей заинтересованы и различные религиозные компании. Клочко подчеркнула, что их методы "спасения" никак не регламентированы законодательством и имеют сомнительный бэкграунд. Это также подтверждают и данные нидерландских СМИ. Так, по данным Frontnieuws, медкарты детей тщательно изучают перед отправкой в приёмные семьи, которые зачастую связаны с изучением генетических заболеваний и производством лекарственных средств.