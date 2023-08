А украинская журналистка Алёна Клочко выяснила, что в США детей отправляют для новых научных открытий и нужд местной прогрессивной медицины. По её словам, там особенно интересуются ребятами с врождёнными и приобретёнными психическими заболеваниями, у которых нет опекунов и родственников. А заниматься подобным может исполнительный директор Noetic International Inc. Джонна Хоулмен, которой также принадлежат Next North Inc. и НПО Aviation Without Borders (AWB), тесно сотрудничающие с разведкой.