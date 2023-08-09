Украинские власти используют собственных граждан в качестве запчастей для поставок органов в Евросоюз и совершают преступления, сопоставимые с действиями Третьего рейха на завоёванных территориях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как призналась дипломат, она всю жизнь считала, что в мире не может быть хуже зверств нацистской Германии, представители которой придумали газовые камеры и сдирали кожу с людей, чтобы делать перчатки и сумки. Однако их вполне смог переплюнуть киевский режим.

"Они же (киевский режим. — Прим. Лайфа) собственных граждан используют в качестве запчастей <...> Они всё, что делал Третий рейх в отношении других, считая их низшими расами, эти умудряются делать в отношении своих братьев и сестёр. Вдумайтесь, это же вся чёрная трансплантология, её первичный материал — это же солдаты ВСУ и жители тех территорий, которые Зеленский обозначает как свои. Это же чудовищно", — сказала она в эфире "Радио Sputnik".

При этом Захарова пояснила, что размах чёрной трансплантологии на Украине объясняется разрушением государственности, которое Советский Союз проходил в 90-е годы. Там, где её сумели восстановить, смогли противостоять этим жутким явлениям. Однако были и те, которым "было всё равно", лишь бы "схватить западный грант или почувствовать себя лебединой стаей", отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Причём если исходить из того, что чёрная трансплантология зародилась на Украине в 90-е годы, то следующий виток развития преступного бизнеса пришёлся именно на 2014 год, когда киевский режим стал гибридным — украинско-американско-натовским.

"Это вышло на другой — масштабный — уровень: случаи, когда находили тела с изъятыми органами", — заявила Захарова, подчеркнув, что следующим этапом стал период после 2022 года.