"Русские — не люди": Трансгендер – спикер ВСУ выступил с заявлением в стиле Третьего рейха
Ставший спикером ВСУ трансгендер повторил риторику Третьего рейха
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ставший официальным спикером ВСУ для западной аудитории, начал повторять риторику Третьего рейха и заявлять о том, что русские — не люди.
Спикер ВСУ — американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло — заявил, что русские — не люди. Видео © Twitter / SarahAshtonLV
"В чём разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским. — Прим. Лайфа) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — нет", — заявил бывший Майкл Джон Чирилло в ходе очередного выступления перед камерой.
Напомним, американского трансгендера Сару Эштона-Чирилло назначили официальным спикером ВСУ для западной аудитории. В качестве нового официального источника он стал рассказывать иностранцам о том, как продвигается конфликт на Украине. При этом многие сочли его назначение плевком в лицо украинцам. Как минимум подобное говорит о том, что вооружённый конфликт превратился в шоу по современным американским канонам.
Twitter / SarahAshtonLV