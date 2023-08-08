Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ставший официальным спикером ВСУ для западной аудитории, начал повторять риторику Третьего рейха и заявлять о том, что русские — не люди.

Спикер ВСУ — американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло — заявил, что русские — не люди. Видео © Twitter / SarahAshtonLV

"В чём разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским. — Прим. Лайфа) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — нет", — заявил бывший Майкл Джон Чирилло в ходе очередного выступления перед камерой.