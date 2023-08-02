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2 августа, 13:54

Трансгендер станет официальным спикером ВСУ

НИ: Трансгендер из США Эштон-Чирилло станет официальным спикером ВСУ для Запада

<p>Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SarahAshtonLV" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SarahAshtonLV</a></p>

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (она же Майкл Джон Чирилло) станет официальным спикером ВСУ для западной аудитории (англоязычный проект ТРО для жителей США и Европы). Об этом сообщает украинское "Новое издание".

Транс-переход в женщину Чирилло совершил в 2019 году, после чего приехал на Украину под видом военного блогера. Трансгендер даже получил звание младшего сержанта, а теперь будет официально рассказывать иностранцам, как продвигается конфликт.

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Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области за госизмену. Изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину переводил деньги на счета в украинских банках для финансовой поддержки ВСУ.

Николь Вербер
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