Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (она же Майкл Джон Чирилло) станет официальным спикером ВСУ для западной аудитории (англоязычный проект ТРО для жителей США и Европы). Об этом сообщает украинское "Новое издание".

Транс-переход в женщину Чирилло совершил в 2019 году, после чего приехал на Украину под видом военного блогера. Трансгендер даже получил звание младшего сержанта, а теперь будет официально рассказывать иностранцам, как продвигается конфликт.