Трансгендер станет официальным спикером ВСУ
НИ: Трансгендер из США Эштон-Чирилло станет официальным спикером ВСУ для Запада
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (она же Майкл Джон Чирилло) станет официальным спикером ВСУ для западной аудитории (англоязычный проект ТРО для жителей США и Европы). Об этом сообщает украинское "Новое издание".
Транс-переход в женщину Чирилло совершил в 2019 году, после чего приехал на Украину под видом военного блогера. Трансгендер даже получил звание младшего сержанта, а теперь будет официально рассказывать иностранцам, как продвигается конфликт.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области за госизмену. Изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину переводил деньги на счета в украинских банках для финансовой поддержки ВСУ.