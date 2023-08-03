Как русофоб-трансгендер из Лас-Вегаса стал спикером армии Украины: Чем он знаменит и где живёт Военные Украины в шоке: отныне с англоязычной публикой от их имени общается некая Сара Эштон Чирилло, он же Майкл Джон. Это трансгендер, прославившийся политическими провокациями против республиканцев и оголтелой русофобией. Кто он такой? 60522 60522 Майкл Джон Чирилло стал Сарой Эштон Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Боевой трансгендер

Официальным спикером тербороны ВСУ перед англоязычной аудиторией стала 46-летний американский трансгендер Сара Эштон Чирилло, он же Майкл Джон Чирилло. Поначалу интернет-пользователи подумали, что это фейк. Но нет. Программа, которую теперь ведёт Сара-Джон, называется "Россия ненавидит правду".

Майкл Джон Чирилло стал Сарой Эштон Чирилло. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Майкл Джон Чирилло родился в Северной Флориде, у него были жена и дочь. Играл в покер и работал риелтором. А потом стал журналистом. Например, писал статьи на тему сирийских беженцев. Его тогда обвинили в непрофессионализме, потому что фактуру он собирал не в самой Сирии, а в турецких лагерях для перемещённых лиц. Однако сам Чирилло видел свою ошибку совсем в другом.

— Мои материалы необъективны, потому что сирийцы, общавшиеся со мной, видели перед собой мужчину, а я чувствовал себя женщиной. Что бы сказали эти люди, если бы я была трансом? Что бы они сделали? — в соцсетях задался вопросом Майкл Джон.

Трансгендер со своей дочерью. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

С 2018-го Чирилло принимал феминизирующие гормоны, годом позже прошёл операцию по смене пола. Став Сарой, он занялся политическими провокациями. Трансгендер выдал себя за убеждённого трамписта, чтобы внедриться в высшие круги республиканцев. Получилось подружиться с республиканским кандидатом на пост генерального прокурора Невады Чаттой Сигал. Они стали "подружками" и завели откровенную переписку. Однажды кандидатка позволила себе расистские намёки в адрес конкурента — чернокожего демократа Аарона Форда. Трансгендер сдал "подругу", опубликовав её сообщение в соцсетях. Вышел грандиозный скандал, в итоге Форд уверенно выиграл выборы.

Буквально уже через год Сара Эштон неудачно баллотировалась в городской совет Лас-Вегаса от демократов.

Трансгендер ведёт программу "Россия ненавидит правду". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Как извращенец пугал украинцев кастрацией

Когда началась СВО, Сара Эштон подалась на Украину якобы как независимый блогер продвигать ЛГБТ-повестку. Именно она вывела на Западе в тренд восхваление неких мифических геев, бьющихся за свободу Незалежной, которых никто никогда на фронте не видел.

— Я пропиталась ненавистью к России, когда в 2017 году посетила музеи оккупации в Прибалтике, — заявила при этом трансгендер. — Буду документировать террористические акты, совершённые русскими.

Летом прошлого года извращенец вышел в эфир BBC и нагородил совсем уж бредовой лжи. Демонические русские у него собираются устроить массовую кастрацию украинцев.





Ретивость Чирилло заметили на Украине. Его начали откровенно продвигать. Сначала он был взят на работу гражданским сотрудником в Минобороны Украины. Потом он вдруг стал медиком в крымско-татарском нацбате. Всё чаще у него брали интервью мировые СМИ. Он бравировал, мол, "Россия уже проиграла" и "Вернём Крым!", фотографировался с автоматом Калашникова наперевес. Дальше не имевший боевого опыта Чирилло вдруг оказался младшим сержантом бригады теробороны Донбасса и якобы даже получил ранение в руку.

— Первый в мире открытый трансгендерный военный корреспондент Сара Эштон Чирилло неожиданно решила стать солдатом ВСУ, — запели ему оды в Соединённых Штатах.

Где живёт тренсгендер из ВСУ

Сейчас Чирилло уже далеко от боёв, вернулся в США и вещает из уютной медиастудии. Он живёт в Лас-Вегасе. У него апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Venicia — это тусовочное место. Помимо фитнес-центра для жильцов оборудованы подсвечивающийся бассейн с лежаками и камерный ночной клуб для танцев. Аренда жилья в таком месте стоит до $2,5 тысячи в месяц (около 230 тысяч рублей), покупка — около $250 тысяч (около 23 миллионов рублей).







Зачем ВСУ наняли на службу иностранного извращенца? 0 Потому что в ВСУ много геев и сторонников ЛГБТ Чтобы получить расположение гей - и транслобби на Западе Я не слежу за ВСУ, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров