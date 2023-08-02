Писатель Платон Беседин считает плевком в лицо украинцам назначение официальным спикером ВСУ для США и ЕС американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло (он же Майкл Джон Чирилло), сменившего пол в 2019 году. По его оценке, это говорит о том, что вооружённый конфликт превратили в шоу по современным американским канонам.

Писатель полагает, что новость о назначении трансгендера в ВСУ могла бы вызвать смех, если бы не была абсолютно серьёзна. Выбор он связывает с желанием "легко и весело" преподносить западной аудитории трагические события в Незалежной.

"Но как подобное шоу будут воспринимать на Украине? Полагаю, как смачный плевок в сторону ВСУ. Тут, правда, есть любопытная история — воинствующий диссонанс", — пишет Беседин в своей колонке для телеканала "360".

Он объяснил, что бойцы ВСУ, с одной стороны, стараются соответствовать образу арийцев — суровых мужиков, рисуя на своей бронетехнике нацистские кресты, а с другой — страна распахивает объятия для западных, не очень традиционных ценностей ради вступления в Европейский союз. И даже если учитывать жажду Украины стать частью ЕС, назначение трансгендера представителем украинских военных сложно воспринимать как нечто иное, нежели оскорбление. Наверняка можно было подобрать человека из состава ВСУ, который смог бы общаться с западной аудиторией, но почему-то это не было сделано.

По мнению писателя, эта ситуация детально показывает, насколько американцам плевать на гибнущих украинских солдат. Для западной аудитории они всё равно что актёры фильма, только с реальной болью и смертями. Украинский конфликт стал для США очередным увеселением, для которого они и впрямь наняли актёра, ставшего президентом страны. Ну а по законам современного жанра, в американском фильме никак нельзя обойтись без трансгендера. И он будет радостно улыбаться на фоне мёртвых солдат. Сложно придумать более жуткую иллюстрацию ко всему происходящему, подытожил Беседин.