Ряды Вооружённых сил Украины стремительно пополняют военные нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания The Telegraph, сейчас "за легализацию однополых браков" в ВСУ воюет около 50 тысяч таких солдат.

"Когда ты, будучи геем и медиком, эвакуируешь кого-то, раненые не требуют прекратить эвакуацию и дождаться другого медика", — рассказала газете военнослужащая ВСУ Алина Сарнацкая.

Журналисты отмечают, что ЛГБТ-войска на Украине хотят достичь легализации однополых браков, что станет для военных "признанием их заслуг на фронтах".