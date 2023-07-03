В Британии рассказали о гей-войсках из 50 тысяч солдат в ВСУ
Telegraph: В ВСУ до 50 тысяч ЛГБТ-солдат воюют за легализацию однополых браков
Ряды Вооружённых сил Украины стремительно пополняют военные нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания The Telegraph, сейчас "за легализацию однополых браков" в ВСУ воюет около 50 тысяч таких солдат.
"Когда ты, будучи геем и медиком, эвакуируешь кого-то, раненые не требуют прекратить эвакуацию и дождаться другого медика", — рассказала газете военнослужащая ВСУ Алина Сарнацкая.
Журналисты отмечают, что ЛГБТ-войска на Украине хотят достичь легализации однополых браков, что станет для военных "признанием их заслуг на фронтах".
Напомним, что в апреле в районе Кременной были замечены солдаты украинского ЛГБТ-батальона с нашивками с изображением единорога на шевроне. Один из наших бойцов отмечал, что уже год участвует в спецоперации, "но вживую такого ещё не встречал".
Getty Images / Wojciech Grzedzinski