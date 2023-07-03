ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 14:41
13909

В Британии рассказали о гей-войсках из 50 тысяч солдат в ВСУ

Telegraph: В ВСУ до 50 тысяч ЛГБТ-солдат воюют за легализацию однополых браков

Ряды Вооружённых сил Украины стремительно пополняют военные нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания The Telegraph, сейчас "за легализацию однополых браков" в ВСУ воюет около 50 тысяч таких солдат.

"Когда ты, будучи геем и медиком, эвакуируешь кого-то, раненые не требуют прекратить эвакуацию и дождаться другого медика", — рассказала газете военнослужащая ВСУ Алина Сарнацкая.

Журналисты отмечают, что ЛГБТ-войска на Украине хотят достичь легализации однополых браков, что станет для военных "признанием их заслуг на фронтах".

Как неонацисты из "Азова"* искали в армии Украины 100 тысяч голубых
Как неонацисты из "Азова"* искали в армии Украины 100 тысяч голубых

Напомним, что в апреле в районе Кременной были замечены солдаты украинского ЛГБТ-батальона с нашивками с изображением единорога на шевроне. Один из наших бойцов отмечал, что уже год участвует в спецоперации, "но вживую такого ещё не встречал".

BannerImage

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar