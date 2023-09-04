Шойгу раскрыл, сколько танков ВСУ потеряли за день

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал журналистам о серьёзных потерях украинских войск, которые продолжают попытки наступательных действий. Так, только за минувшие сутки ВСУ лишились шести танков на одном из направлений фронта СВО.

Шойгу рассказал журналистам о больших потерях украинских войск. Видео © LIFE

"Потери Украины большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении (в районе села Работино Запорожской области. — Прим. Лайфа) они потеряли шесть танков", — отметил глава российского оборонного ведомства.

А в районе города Артёмовск (украинское название — Бахмут), по словам Шойгу, наши бойцы с помощью беспилотников уничтожили ещё шесть боевых украинских машин.