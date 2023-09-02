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Опубликовано 2 сентября 2023, 02:22
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Американский полковник отвёл меньше месяца провальному контрнаступлению ВСУ

Подполковник армии США Дэвис: Контрнаступление ВСУ свернётся до конца сентября

Контрнаступление ВСУ будет завершено в ближайшее время, так как украинские войска исчерпали большую часть ресурсов и лишились возможности продвигаться вперёд. Попытки прорвать российские позиции прекратятся уже к концу сентября, уверен отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По словам офицера, на решение Киева отказаться от неудачных штурмов также повлияют большие потери в рядах ВСУ и приближение сезона дождей. За несколько месяцев контрнаступления линия соприкосновения почти не изменилась, констатировал подполковник.

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"По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придётся вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.

Напомним, что ВСУ перешли в обещанное наступление на всех направлениях 4 июня. За это время украинской стороне не удалось достичь значимых результатов, тогда как её потери стали исчисляться десятками тысяч. Проблемы в этом направлении ранее признал и президент страны Владимир Зеленский, который пожаловался на большое количество мин.

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t.me / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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