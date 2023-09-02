Американский полковник отвёл меньше месяца провальному контрнаступлению ВСУ
Подполковник армии США Дэвис: Контрнаступление ВСУ свернётся до конца сентября
Контрнаступление ВСУ будет завершено в ближайшее время, так как украинские войска исчерпали большую часть ресурсов и лишились возможности продвигаться вперёд. Попытки прорвать российские позиции прекратятся уже к концу сентября, уверен отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
По словам офицера, на решение Киева отказаться от неудачных штурмов также повлияют большие потери в рядах ВСУ и приближение сезона дождей. За несколько месяцев контрнаступления линия соприкосновения почти не изменилась, констатировал подполковник.
"По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придётся вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.
Напомним, что ВСУ перешли в обещанное наступление на всех направлениях 4 июня. За это время украинской стороне не удалось достичь значимых результатов, тогда как её потери стали исчисляться десятками тысяч. Проблемы в этом направлении ранее признал и президент страны Владимир Зеленский, который пожаловался на большое количество мин.
t.me / Міністерство оборони України