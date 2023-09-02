Американский полковник отвёл меньше месяца провальному контрнаступлению ВСУ

Контрнаступление ВСУ будет завершено в ближайшее время, так как украинские войска исчерпали большую часть ресурсов и лишились возможности продвигаться вперёд. Попытки прорвать российские позиции прекратятся уже к концу сентября, уверен отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По словам офицера, на решение Киева отказаться от неудачных штурмов также повлияют большие потери в рядах ВСУ и приближение сезона дождей. За несколько месяцев контрнаступления линия соприкосновения почти не изменилась, констатировал подполковник.