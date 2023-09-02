В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ
Полковник Макгрегор: Киев случайно раскрыл данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ
На Украине случайно подтвердили информацию о потере 400 тысяч военных, которую ранее озвучивал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он сам заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Люди наконец-то говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибло 400 тысяч солдат ВСУ", — сказал офицер, указав, что это больше, чем потери США во Второй мировой войне, и пообещав скорое окончание конфликта.
Напомним, ранее украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил акцию с призывом отправить "Спасибо" на номер павшего воина. В проморолике говорилось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок". О таких же потерях ВСУ в начале августа заявлял бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ