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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 22:09
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В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ

Полковник Макгрегор: Киев случайно раскрыл данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

На Украине случайно подтвердили информацию о потере 400 тысяч военных, которую ранее озвучивал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он сам заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Люди наконец-то говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибло 400 тысяч солдат ВСУ", — сказал офицер, указав, что это больше, чем потери США во Второй мировой войне, и пообещав скорое окончание конфликта.

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Напомним, ранее украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил акцию с призывом отправить "Спасибо" на номер павшего воина. В проморолике говорилось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок". О таких же потерях ВСУ в начале августа заявлял бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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