На Украине случайно подтвердили информацию о потере 400 тысяч военных, которую ранее озвучивал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он сам заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Люди наконец-то говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибло 400 тысяч солдат ВСУ", — сказал офицер, указав, что это больше, чем потери США во Второй мировой войне, и пообещав скорое окончание конфликта.