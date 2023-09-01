Буданов признал большие потери в рядах ВСУ
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери на фронте. При этом он назвал такую ситуацию реальностью, "к которой нужно привыкнуть".
Журналист телеканала "1+1" спросил Буданова, как он переживает эти потери, и тот заявил, что нелегко.
"Потерь ведь много", — сказал глава ГУР.
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Но для украинских войск этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по данным Минобороны РФ, за два месяца ВСУ лишились более 43 тысяч солдат и пяти тысяч единиц техники, включая 25 танков "Леопард". Недавно газета The New York Times озвучила свои данные по потерям украинских войск: более 150 тысяч военных убитыми и ранеными.
Getty Images / Laurent Van Der Stockt