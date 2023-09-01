Буданов признал большие потери в рядах ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери на фронте. При этом он назвал такую ситуацию реальностью, "к которой нужно привыкнуть".

Журналист телеканала "1+1" спросил Буданова, как он переживает эти потери, и тот заявил, что нелегко.