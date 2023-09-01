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1 сентября, 12:28

Буданов признал большие потери в рядах ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери на фронте. При этом он назвал такую ситуацию реальностью, "к которой нужно привыкнуть".

Журналист телеканала "1+1" спросил Буданова, как он переживает эти потери, и тот заявил, что нелегко.

"Потерь ведь много", — сказал глава ГУР.

Огромные потери ВСУ вынудили власти проверить тысячи владельцев "белых билетов"

Огромные потери ВСУ вынудили власти проверить тысячи владельцев "белых билетов"

Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Но для украинских войск этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по данным Минобороны РФ, за два месяца ВСУ лишились более 43 тысяч солдат и пяти тысяч единиц техники, включая 25 танков "Леопард". Недавно газета The New York Times озвучила свои данные по потерям украинских войск: более 150 тысяч военных убитыми и ранеными.

Обложка ©

Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Александра Вишнякова
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