Огромные потери ВСУ вынудили власти проверить тысячи владельцев "белых билетов"

На Украине стражи правопорядка проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями с февраля прошлого года. Об этом изданию "Страна.ua" рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

"Правоохранителям, вероятно, придётся проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года… Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть — это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва", — заявил Фёдор Вениславский.