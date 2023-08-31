Огромные потери ВСУ вынудили власти проверить тысячи владельцев "белых билетов"
Вениславский: На Украине проверят подлинность тысяч выданных "белых билетов"
На Украине стражи правопорядка проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями с февраля прошлого года. Об этом изданию "Страна.ua" рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.
Парламентарий заметил, что граждане, которые пытаются избежать призыва при помощи приобретения липовых документов, участвуют в преступлении. Народный избранник подчеркнул, что подобная противоправная деятельность украинцев несёт "угрозы национальной безопасности" страны.
"Правоохранителям, вероятно, придётся проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года… Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть — это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва", — заявил Фёдор Вениславский.
Украинская армия несёт огромные потери на фронте: только за вчерашний день ВСУ лишились почти 400 бойцов на Донецком направлении. Недавно украинский волонтёр заявил, что армии катастрофически не хватает мешков для убитых солдат ВСУ, а Рада вместе с тем запланировала мобилизовать чиновников и депутатов.
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