Украинские войска за последние сутки пять раз пытались атаковать на Донецком направлении, но потерпели разгромное поражение, отступив с большими потерями. Как сообщает Минобороны РФ, бои шли возле Белогоровки, Зайцева и Красногоровки.

"Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказали в оборонном ведомстве.

Помимо солдат ВСУ потеряли четыре бронемашины, семь обыкновенных автомобилей, две гаубицы, орудие "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира". В российском Минобороны добавили, что близ Пречистовки в ДНР бойцы ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.