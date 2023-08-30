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Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 11:25
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ВСУ за сутки потеряли до 380 бойцов, пытаясь атаковать на Донецком направлении

Украинские войска за последние сутки пять раз пытались атаковать на Донецком направлении, но потерпели разгромное поражение, отступив с большими потерями. Как сообщает Минобороны РФ, бои шли возле Белогоровки, Зайцева и Красногоровки.

"Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказали в оборонном ведомстве.

Помимо солдат ВСУ потеряли четыре бронемашины, семь обыкновенных автомобилей, две гаубицы, орудие "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира". В российском Минобороны добавили, что близ Пречистовки в ДНР бойцы ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ
Российские войска ударили по пунктам управления и разведки ВСУ

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска поразили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ, который располагался на территории ДНР.

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Максим Плетнёв
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