Российские войска поразили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ

Российские войска нанесли удар по штабу оперативно-тактической группы "Донецк" Вооружённых сил Украины, который располагался на территории ДНР. Об этом Минобороны сообщает в ходе ежедневного брифинга.

"В районе населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, армейская, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллеристы за минувшие сутки ударили по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 138 районах.