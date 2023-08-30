Российские войска поразили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ
Российские войска нанесли удар по штабу оперативно-тактической группы "Донецк" Вооружённых сил Украины, который располагался на территории ДНР. Об этом Минобороны сообщает в ходе ежедневного брифинга.
"В районе населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в ведомстве, армейская, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллеристы за минувшие сутки ударили по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 138 районах.
Также, как сообщили в Минобороны, Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки украинской армии. Как добавили в ведомстве, цели удара были достигнуты.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин