"Ещё есть ресурс": Власти Украины прокомментировали страхи насчёт нового этапа мобилизации
Глава Минобороны Украины Резников: План мобилизации в стране пока не выполнен
Нынешний план мобилизации на Украине пока не выполнен, из-за чего объявлять новый её этап на данный момент не требуется. Об этом сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.
"Тот план мобилизации, который утверждала Верховная рада в соответствии с представлением, он не выполнен. В хорошем смысле. У нас нет нужды объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть у нас есть ещё ресурс с точки зрения правового плана", — приводит его слова Liga.net.
Это стало комментарием к публикациям, которые в последнее время появляются в украинских СМИ — там предполагают, что из-за серьёзных потерь на поле боя в стране могут объявить о новом мобилизационном плане. Это предполагало бы ужесточение работы военкоматов, а возможно, и расширение мобилизационного возраста.
Ранее Лайф писал, что Рада Украины зарегистрировала законопроекты о мобилизации чиновников и депутатов. Их уже передали на рассмотрение руководству.
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