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24 августа, 21:40

На Украине планируют мобилизовывать чиновников и депутатов

Рада Украины зарегистрировала законопроект о мобилизации чиновников и депутатов

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, предлагающие "по справедливости" мобилизовывать депутатов, чиновников и госслужащих. Об этом в телеграм-канале написал автор проектов, депутат Александр Дубинский.

"И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", — сообщил он.

На сайте органа не опубликованы тексты законопроектов, но уточняется, что речь идёт о поправках к законам "О справедливой мобилизации народных депутатов Украины" и "О справедливой мобилизации граждан Украины". Проекты уже переданы на рассмотрение руководству.

В Верховной раде предрекли украинцам большую мобилизацию будущей зимой

В Верховной раде предрекли украинцам большую мобилизацию будущей зимой

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ, видимо, находятся в трудном положении, раз власти страны отправили в зону боевых действий последнее крупное подразделение, находившееся в резерве. Кнутов также предположил, что Киев готовится к тотальной мобилизации.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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