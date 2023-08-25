На Украине планируют мобилизовывать чиновников и депутатов

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты, предлагающие "по справедливости" мобилизовывать депутатов, чиновников и госслужащих. Об этом в телеграм-канале написал автор проектов, депутат Александр Дубинский.

"И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", — сообщил он.

На сайте органа не опубликованы тексты законопроектов, но уточняется, что речь идёт о поправках к законам "О справедливой мобилизации народных депутатов Украины" и "О справедливой мобилизации граждан Украины". Проекты уже переданы на рассмотрение руководству.