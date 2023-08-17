"Сил не останется": На Украине заметили признаки подготовки к тотальной мобилизации

То, что власти Украины отправили в зону боевых действий последнее крупное подразделение, которое было в резерве, свидетельствует о трудном положении ВСУ. Об этом заявил директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, Киев готовится к тотальной мобилизации. Этот вопрос недавно подняли депутаты Верховной рады.

"Результатов с контрнаступлением нет. Шансов у Украины становится всё меньше и меньше. Учитывая, что бригады, которые держались в резерве, уже все задействованы для того, чтобы прорвать линию наших укреплений, у киевского режима не останется сил для развития наступления", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам Кнутова, около восьми тысяч украинских военных обучаются в государствах НАТО. В 2023 году Великобритания обязана была подготовить 20 тысяч человек, а Евросоюз — 30 тысяч. Эксперт подчеркнул, что ресурсы за рубежом у Незалежной ещё есть. Сейчас сложно сказать, сколько военных отрабатывает задачи на западной технике, однако, по его мнению, это серьёзная сила — около пяти-восьми бригад. На данный момент главная задача РФ — удержать оборону и попытаться как можно сильнее продвинуться вперёд, считает полковник в отставке.