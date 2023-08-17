"Последний резерв Зеленского": Полковник пояснил, зачем Киев бросает в бой элитную бригаду

Киев перебросил на Запорожское направление элитную 82-ю бригаду ВСУ, так называемый последний резерв президента страны Владимира Зеленского, чтобы все другие украинские части не убежали с поля боя. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. При этом он отметил, что у Незалежной в запасе ещё достаточно сил.

"Вывод данного соединения из резерва и переход его в первый эшелон наступающих частей говорит о том, что в настоящее время боевой дух подразделений и частей [ВСУ] на переднем крае сильно упал. Говорит о том, что профессионализм российских обороняющихся частей вырос. Говорит о том, что им надо что-то, хотя бы где-то, хотя бы как-то, но предъявить тем спонсорам, которые оплачивают им эту данную активную фазу наступательной операции", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Украина бросила эту элитную бригаду в атаки на российские позиции в Работине, однако для ВСУ они безуспешны. Военный эксперт считает, что такая часть необходима Киеву на фронте точно не для удачного прорыва. Он добавил, что на вооружении элитной бригады стоит натовская техника, однако есть нюанс. Дело в том, что она привезена из разных государств Североатлантического альянса, соответственно, танки, боевые машины пехоты и бронетранспортёры не предназначены для ведения боевых действий совместно, так как каждый тип техники подогнан под конкретную тактику, пояснил Насонов.

"Несмотря на это, данная бригада не последняя, она может быть последней в оперативном резерве командующего сухопутными войсками или командующего объединённого фронта, но никак не стратегического командования", — добавил специалист.