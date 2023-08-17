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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 08:03
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СМИ узнали, что Киев спешно начал прятать западные ракеты от российских ударов

FT: ВСУ спешно меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов ВС РФ

Киев на фоне российских ударов по объектам украинских ВВС в срочном порядке меняет дислокацию личного состава и западного вооружения, например британских ракет Storm Shadow и французских Scalp. Об этом узнала газета Financial Times.

"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — говорят источники издания.

По их данным, украинские бомбардировщики "постоянно курсируют между военными аэродромами и коммерческими аэропортами", а ракеты перевозятся в другие места.

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Кстати, 15 августа Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате французских крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации. ВС РФ удалось уничтожить четыре таких снаряда.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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