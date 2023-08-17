СМИ узнали, что Киев спешно начал прятать западные ракеты от российских ударов
FT: ВСУ спешно меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов ВС РФ
Киев на фоне российских ударов по объектам украинских ВВС в срочном порядке меняет дислокацию личного состава и западного вооружения, например британских ракет Storm Shadow и французских Scalp. Об этом узнала газета Financial Times.
"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — говорят источники издания.
По их данным, украинские бомбардировщики "постоянно курсируют между военными аэродромами и коммерческими аэропортами", а ракеты перевозятся в другие места.
Кстати, 15 августа Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате французских крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации. ВС РФ удалось уничтожить четыре таких снаряда.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo