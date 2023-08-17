Австрийский полковник предупредил ВСУ о смертельном риске

ВСУ, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, столкнутся с огромным риском. Об этом заявил полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.

Военный считает, что Киев хотел бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы. Однако, как отметил Райснер, передислокация последней "наступательной бригады" сулит ВСУ большие проблемы. Но украинские власти, по словам полковника, из-за усиления российских атак между Купянском и Кременной были вынуждены перебросить свои силы в этот район.

"Развёртывание этих сил сокращает пространство для манёвра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идёт с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — заключил эксперт в разговоре с немецкой газетой Tagesspiegel.