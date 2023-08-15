Российская ПВО впервые перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате четырёх французских крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь. Однако СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP. Эти снаряды Франция применяла при обстреле Сирии в 2018 году, но там их сбивали российские комплексы ПВО "Бук-М1" и "Тор-М1". Военный эксперт ранее рассказывал, что SCALP — это почти полный аналог британских Storm Shadow, которые у ВСУ уже есть.
Vk / Минобороны России