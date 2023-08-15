ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 12:37
15241

Российская ПВО впервые перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате четырёх французских крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", — говорится в сообщении ведомства.

Какие объекты ВСУ собираются атаковать дальнобойными SCALP-EG и чем ответит Москва
Какие объекты ВСУ собираются атаковать дальнобойными SCALP-EG и чем ответит Москва

Напомним, 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь. Однако СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP. Эти снаряды Франция применяла при обстреле Сирии в 2018 году, но там их сбивали российские комплексы ПВО "Бук-М1" и "Тор-М1". Военный эксперт ранее рассказывал, что SCALP — это почти полный аналог британских Storm Shadow, которые у ВСУ уже есть.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar