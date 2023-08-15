Российская ПВО впервые перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате четырёх французских крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", — говорится в сообщении ведомства.