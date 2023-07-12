Военный эксперт рассказал, как ВСУ могут использовать французские ракеты SCALP
Эксперт Леонков: Украинские Су-24 с ракетами SCALP могут взлетать из Румынии
Ракета Storm Shadow / SCALP-EG. Фото © Wikipedia
Французские дальнобойные ракеты SCALP, которые Париж решил поставлять Киеву, — это почти полный аналог британских Storm Shadow, которые у ВСУ уже есть. Такие пояснения дал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
По его словам, Украина может использовать их по такой схеме: носителями будут украинские фронтовые бомбардировщики Су-24, они будут взлетать с аэродромов в Румынии с большим запасом топлива, запускать ракеты где-то над Винницей и возвращаться.
"Носителями SCALP-EG выступают, вообще-то, Dassault Mirage 2000 и Rafale. Ну и ещё Eurofighter. Если Запад будет и дальше поддерживать долгоиграющий план конфронтации Украина – Россия, то Eurofighter может появиться в этом воздушном пространстве. С подготовленными под эти задачи украинскими лётчиками или с иностранными экипажами", — считает Леонков.
По его мнению, дальность действия французских ракет составляет не 300 километров, как утверждается, а 560. Экспортного варианта у них нет. Основной конкурент — американская ракета JASSM-XR.
"Американцы сделали так, чтобы ни британцы, ни французы не заработали на этом денег. И вот сейчас всё, что французы произвели для своей обороны, будет утилизироваться на полигоне под названием Украина", — добавил Леонков в интервью сайту kp.ru.
По его словам, ракеты SCALP были применены Францией при обстреле Сирии в 2018 году, там их сбивали комплексы ПВО "Бук-М1" и "Тор-М1". А британские ракеты Strom Shadow сейчас в зоне СВО хорошо сбиваются нашими комплексами "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3". Они же будут работать и по SCALP.
Напомним, 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь. Однако СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP.