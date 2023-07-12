Байден сегодня обсудит с Зеленским поставку ракет большой дальности

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским сегодня, 12 июля, обсудит возможность поставки Киеву ракет большого радиуса действия. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается ракет большого радиуса действия, то президент Байден продолжит обсуждать эту тему с президентом Зеленским сегодня. Он сказал, что изучает этот вопрос и продолжит это делать", — сказал он в эфире телеканала ABC.