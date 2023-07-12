Байден сегодня обсудит с Зеленским поставку ракет большой дальности
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским сегодня, 12 июля, обсудит возможность поставки Киеву ракет большого радиуса действия. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Что касается ракет большого радиуса действия, то президент Байден продолжит обсуждать эту тему с президентом Зеленским сегодня. Он сказал, что изучает этот вопрос и продолжит это делать", — сказал он в эфире телеканала ABC.
Напомним, ранее сегодня американские СМИ узнали, что в Белом доме тайно обсуждают возможность поставки Украине ракет большой дальности. Речь идёт об ATACMS, дальность которых составляет около 305 км, что больше, чем у Storm Shadow.
А накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине дальнобойные ракеты. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь. Однако СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP.
ТАСС / AP / Susan Walsh