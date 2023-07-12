США вслед за Францией могут поставить Киеву дальнобойные ракеты

В Белом доме тайно обсуждают возможность поставки Украине ракет большой дальности. Речь идёт об ATACMS, дальность которых составляет около 305 км, что больше, чем у Storm Shadow. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в администрации Джо Байдена решают, предоставить ли Киеву "хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля – земля", которые зарезервированы в США для других целей. При этом СМИ уточняет, что арсенал ATACMS у Пентагона относительно невелик и эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове. Поэтому, как считает NYT, передача этих боеприпасов Украине поставит под угрозу боеготовность Штатов в других регионах.