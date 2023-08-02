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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 11:42
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В Верховной раде предрекли украинцам большую мобилизацию будущей зимой

Депутат Верховной рады Дубинский: Зимой на Украине объявят масштабную мобилизацию

Масштабная мобилизация может быть объявлена на Украине грядущей зимой. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, затянувшееся контрнаступление украинской армии "нужно довести до ума и реализовать" и это потребует гораздо больших человеческих ресурсов, чем те, которыми сейчас располагают ВСУ.

"То накопление техники, которое вы видите, — это накопление для проведения если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации", пояснил Дубинский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года.

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Напомним, что ранее и сами украинские военные призвали не приукрашивать ситуацию на фронте и потребовали от Киева объявить "тотальную мобилизацию", предупреждая о неминуемом крахе ВСУ. А некоторые считают, что Украине, помимо конфликта с Россией, грозит ещё и гражданская война. А привести к этому могут действия президента Украины Владимира Зеленского, чья политика с каждым днём вызывает всё больше сомнений.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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