В Верховной раде предрекли украинцам большую мобилизацию будущей зимой

Масштабная мобилизация может быть объявлена на Украине грядущей зимой. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, затянувшееся контрнаступление украинской армии "нужно довести до ума и реализовать" и это потребует гораздо больших человеческих ресурсов, чем те, которыми сейчас располагают ВСУ.

"То накопление техники, которое вы видите, — это накопление для проведения если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации", — пояснил Дубинский в своём телеграм-канале.