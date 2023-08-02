Герой России раскрыл секрет бункера Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записывает свои регулярные видеообращения на белом фоне, потому что большую часть времени находится в бункере, опасаясь за свою жизнь. Такую версию озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Записи на белом фоне в соцсетях Зеленского стали появляться 31 июля. До этого он записывал видео из кабинетов, вагонов поездов и даже с улиц городов.