Герой России раскрыл секрет бункера Зеленского
Герой РФ Липовой: Зеленский начал записывать видео на белом фоне, опасаясь за свою жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский записывает свои регулярные видеообращения на белом фоне, потому что большую часть времени находится в бункере, опасаясь за свою жизнь. Такую версию озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Записи на белом фоне в соцсетях Зеленского стали появляться 31 июля. До этого он записывал видео из кабинетов, вагонов поездов и даже с улиц городов.
"Зеленский шифруется, находится в каком-то бункере, чтобы не вычислили, отсюда и обращения на белом фоне. Хотя получи соответствующие специалисты приказ, его бы ликвидировали. Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью", — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и приближают вероятность преждевременной смерти Зеленского. После его слов в Верховной раде раскрыли, кто сможет возглавить страну, а газета Politico узнала о "смертельном" плане на случай ликвидации Зеленского.