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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 11:17
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Герой России раскрыл секрет бункера Зеленского

Герой РФ Липовой: Зеленский начал записывать видео на белом фоне, опасаясь за свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский записывает свои регулярные видеообращения на белом фоне, потому что большую часть времени находится в бункере, опасаясь за свою жизнь. Такую версию озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Записи на белом фоне в соцсетях Зеленского стали появляться 31 июля. До этого он записывал видео из кабинетов, вагонов поездов и даже с улиц городов.

"Зеленский шифруется, находится в каком-то бункере, чтобы не вычислили, отсюда и обращения на белом фоне. Хотя получи соответствующие специалисты приказ, его бы ликвидировали. Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью", отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

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