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1 августа, 05:39
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Зеленскому предрекли "преждевременную смерть" из-за терактов в России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Теракты в РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского

Теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной гибели украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Он идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: "Ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, 90% поставленных Киеву боевых машин американского производства были уничтожены российскими военными в результате одной лишь атаки. При этом у ВСУ нет в рукаве никакого козыря, который помог бы им помешать российским военным уничтожать технику и дальше. Так что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают военное наступление, пока украинская сторона "стремительно проигрывает", подчеркнул Джонсон.

Минобороны сообщило о подавлении трёх украинских дронов в Москве и области

Минобороны сообщило о подавлении трёх украинских дронов в Москве и области

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу уже заявлял, что украинская сторона сосредоточилась на террористических ударах по гражданской инфраструктуре в российских городах и населённых пунктах. Причиной стали поражение на фронте в ходе боевых действий и неудачное контрнаступление.

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ТАСС / AP / Francisco Seco

Николь Вербер
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