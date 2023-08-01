Теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной гибели украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Он идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: "Ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, 90% поставленных Киеву боевых машин американского производства были уничтожены российскими военными в результате одной лишь атаки. При этом у ВСУ нет в рукаве никакого козыря, который помог бы им помешать российским военным уничтожать технику и дальше. Так что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают военное наступление, пока украинская сторона "стремительно проигрывает", подчеркнул Джонсон.