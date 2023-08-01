Зеленскому предрекли "преждевременную смерть" из-за терактов в России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Теракты в РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского
Теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной гибели украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Он идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: "Ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, 90% поставленных Киеву боевых машин американского производства были уничтожены российскими военными в результате одной лишь атаки. При этом у ВСУ нет в рукаве никакого козыря, который помог бы им помешать российским военным уничтожать технику и дальше. Так что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают военное наступление, пока украинская сторона "стремительно проигрывает", подчеркнул Джонсон.
Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу уже заявлял, что украинская сторона сосредоточилась на террористических ударах по гражданской инфраструктуре в российских городах и населённых пунктах. Причиной стали поражение на фронте в ходе боевых действий и неудачное контрнаступление.
ТАСС / AP / Francisco Seco