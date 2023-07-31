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31 июля, 10:18

Шойгу: Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления

Из-за неудач на фронте Киев сосредоточился на террористических ударах по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населённых пунктах Российской Федерации", — отметил министр.

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Напомним, ночью 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. В результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена. Пострадавших среди населения нет. В Кремле также заявили, что подобные попытки атак являются актом отчаяния на фоне неудач ВСУ на фронте.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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