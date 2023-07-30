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30 июля, 19:10

Власти подтвердили падение беспилотника в хуторе под Таганрогом

Губернатор Голубев: БПЛА упал в хуторе под Таганрогом, есть повреждения

Губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Министерства обороны.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале и добавил, что принадлежность беспилотника устанавливается.

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О взрыве в хуторе Дарагановка (4 километра от Таганрога) Ростовской области Лайф сообщал ранее. После происшествия в населённом пункте пропало электричество и начался пожар в одном из домов.

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VK.com / ЧП Таганрог

Оксана Попова
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