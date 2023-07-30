Власти подтвердили падение беспилотника в хуторе под Таганрогом

Губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Министерства обороны.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале и добавил, что принадлежность беспилотника устанавливается.