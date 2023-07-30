Под Таганрогом после падения беспилотника начался пожар в частном секторе
В Ростовской области в хуторе Дарагановка (4 километра от Таганрога) прогремел взрыв. Там, предположительно, упал беспилотник. Об этом сообщает SHOT.
Местные жители говорят, что после взрыва отключилось электричество, начался пожар, который охватил частный дом и пару автомобилей. Принадлежность БПЛА оперативно установить не удалось. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Лайф рассказывал о том, что военные ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками. По данным Минобороны, украинская сторона была намерена осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.
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