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30 июля, 18:48
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Под Таганрогом после падения беспилотника начался пожар в частном секторе

В Ростовской области в хуторе Дарагановка (4 километра от Таганрога) прогремел взрыв. Там, предположительно, упал беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители говорят, что после взрыва отключилось электричество, начался пожар, который охватил частный дом и пару автомобилей. Принадлежность БПЛА оперативно установить не удалось. Информация о пострадавших уточняется.

На пляж в Крыму вынесло обломки одного из сбитых украинских беспилотников

На пляж в Крыму вынесло обломки одного из сбитых украинских беспилотников

Ранее Лайф рассказывал о том, что военные ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками. По данным Минобороны, украинская сторона была намерена осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.

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VK / ЧП Таганрог

Андрей Григорьев
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