В Верховной раде раскрыли, кто возглавит страну в случае смерти Зеленского
Депутат Княжицкий заявил, что в случае гибели Зеленского власть перейдёт к Раде
В случае появления обстоятельств, которые будут препятствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнять свои обязанности, власть в стране перейдёт к Верховной раде. Об этом сказал украинский депутат Николай Княжицкий.
"Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины", — уточнил он в беседе с Politicо.
Это должно помочь не допустить вакуума власти, уверен парламентарий. Он добавил, что сейчас зарубежные поездки Зеленского планируются в строжайшей секретности. Так, Киев уже не раз возмущался, если информация попадала в СМИ.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной гибели украинского президента Владимира Зеленского.
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