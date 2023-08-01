В Верховной раде раскрыли, кто возглавит страну в случае смерти Зеленского

В случае появления обстоятельств, которые будут препятствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнять свои обязанности, власть в стране перейдёт к Верховной раде. Об этом сказал украинский депутат Николай Княжицкий.

"Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины", — уточнил он в беседе с Politicо.

Это должно помочь не допустить вакуума власти, уверен парламентарий. Он добавил, что сейчас зарубежные поездки Зеленского планируются в строжайшей секретности. Так, Киев уже не раз возмущался, если информация попадала в СМИ.