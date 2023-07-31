В Израиле предсказали крах натовским амбициям Зеленского и назвали его главную ошибку

Запад цинично использует Украину в своих целях и на самом деле не заинтересован в предоставлении ей гарантий безопасности. Таким мнением поделился военный деятель, полковник Армии обороны Израиля, политический эксперт Эфраим Михаэли в Facebook*.

По его словам, вступление Украины в НАТО невозможно, потому что это недопустимо для России. Да и сама страна по-прежнему не соответствует критериям Североатлантического альянса. Она ещё очень далека от демократии западного образца, и этот аргумент будут активно использовать Штаты и их союзники, чтобы всё время отодвигать сроки вступления Украины в НАТО.

"Запад любит Украину за столом, но в реалии не видит её в НАТО. Никто не хочет воевать за неё с Россией", — утверждает Эфраим Михаэли.

При этом эксперт констатирует ошибочность политики Владимира Зеленского, который зарабатывает миллиарды на войне и не хочет мира с Россией, поскольку он ему банально невыгоден.

"Зеленскому нравится быть звездой, быть рукопожатным на Западе. Его политика обнажила территориальные амбиции соседей. Путин заявил, что у Польши появляются территориальные претензии. Спустя время украинцы вернутся к себе домой и спросят Зеленского: "Что ты натворил?" Президент Украины должен был произнести лишь три слова: "Не вхожу в НАТО". Но теперь Украину не смогут восстановить ещё 20–30 лет", — заключил специалист из Израиля.

Ранее политолог увидел парадокс в отношениях НАТО и Украины. Даже между самими участниками альянса нет взаимопонимания, многие отказываются от увеличения военной помощи Киеву. Между странами возникают разногласия, НАТО уже понимает, что Украина — игрушка не с тем эффектом, на который рассчитывали: слишком много ест, от неё мало пользы и больше вреда.