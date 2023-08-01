Раскрыты детали украинского "плана Б" на случай смерти Зеленского
Politico: У Украины есть план на случай гибели Зеленского
На Украине разработали "план Б" на случай гибели президента Владимира Зеленского. Его детали узнали журналисты европейского издания Politico, пообщавшись с экспертами и украинскими официальными лицами.
К слову, этот план противоречит 112-й статье Конституции Украины, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности до следующих выборов берёт на себя председатель Верховной рады. Нынешний глава украинского парламента Руслан Стефанчук хоть и является членом партии Зеленского "Слуга народа", но не обладает высоким рейтингом в опросах общественного мнения. По данным Politico, ему доверяют только 40% граждан страны. Кроме того, он не пользуется популярностью ни у оппозиционных законодателей, ни у однопартийцев. Короче, Стефанчук — не вариант.
Более вероятными кандидатурами источники издания называли главу офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова. Кандидатуру Валерия Залужного тоже обсуждали, но в итоге решили, что после смерти Зеленского тот останется в должности главнокомандующего армией, пишет Politico.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной гибели украинского президента Владимира Зеленского.
Сайт президента Украины