Раскрыты детали украинского "плана Б" на случай смерти Зеленского

К слову, этот план противоречит 112-й статье Конституции Украины, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности до следующих выборов берёт на себя председатель Верховной рады. Нынешний глава украинского парламента Руслан Стефанчук хоть и является членом партии Зеленского "Слуга народа", но не обладает высоким рейтингом в опросах общественного мнения. По данным Politico, ему доверяют только 40% граждан страны. Кроме того, он не пользуется популярностью ни у оппозиционных законодателей, ни у однопартийцев. Короче, Стефанчук — не вариант.