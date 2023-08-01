В США обрушили на Зеленского шокирующий факт о его новом "чудо-оружии"

Россия смогла приспособиться к ракетам Storm Shadow западного производства, которые применяются ВСУ в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider Майкл Пек.

"С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — отмечается в материале.

Эксперт по вооружениям Майкл Кофман отметил, что нейтрализация эффекта от иностранных дальнобойных ракет связана с адаптацией Российской армии к работе РСЗО HIMARS "за счёт использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости управляемых ракет". По его словам, с тех пор, как украинская сторона в середине мая начала использовать Storm Shadow, значительные удары по российским силам зафиксированы не были.

"И отчасти причина этого — адаптация Российских вооружённых сил, вызванная HIMARS в июне прошлого года", — добавил Кофман.