Специалисты оборонно-промышленного комплекса начали изучать британскую крылатую ракету Storm Shadow, которая была сбита Вооружёнными силами России и доставлена в Москву из Запорожской области. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" захватили Storm Shadow. ВСУ до последнего пытались отбить ракету у наших бойцов и предотвратить её доставку на "материк". Для этого противник даже направлял на перехват диверсионно-разведывательную группу, однако все предпринятые попытки оказались тщетными.