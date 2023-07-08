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Опубликовано 8 июля 2023, 12:14
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Специалисты ОПК начали изучать захваченную у ВСУ британскую ракету Storm Shadow

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Специалисты оборонно-промышленного комплекса начали изучать британскую крылатую ракету Storm Shadow, которая была сбита Вооружёнными силами России и доставлена в Москву из Запорожской области. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Изучает оборонно-промышленный комплекс", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, ранее российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" захватили Storm Shadow. ВСУ до последнего пытались отбить ракету у наших бойцов и предотвратить её доставку на "материк". Для этого противник даже направлял на перехват диверсионно-разведывательную группу, однако все предпринятые попытки оказались тщетными.

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Николь Вербер
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